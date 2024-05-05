Багатьох українців хвилює питання про можливість отримання допомоги під час війни. Згідно з повідомленням Пенсійного фонду, програма надання додаткової фінансової підтримки пенсіонерам продовжена на три місяці: квітень, травень і червень, за підтримки ООН.

Як отримати допомогу від ООН

Отримати таку допомогу не потрібно подавати окрему заяву чи звертатися до Пенсійного фонду - це автоматичний процес. Додаткові виплати від ООН нараховуються одночасно з пенсійними виплатами.

Для отримання цієї допомоги пенсіонер повинен відповідати трьом умовам:

Проживати в зоні конфлікту або на передовій; Пенсія не повинна перевищувати 3 250 гривень; Не отримувати жодних інших виплат від міжнародних організацій та допомоги для військовополонених з 1 березня 2023 року.

Що відомо про виплати від ООН?

Пенсіонери, які відповідають умовам програми і проживають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, отримають виплати від ВПП ООН в розмірі, що рівний різниці між 3 250 гривень і розміром їхньої пенсії.

Способи виплати допомоги

Пенсіонерам, які отримують пенсії на банківські картки, кошти будуть перераховані на їх банківські рахунки. Також з січня 2024 року виплати для тих, хто отримує пенсію через Укрпошту, будуть здійснюватися через відділення.

Нагадаємо! Програма підтримки пенсіонерів від ООН діє в Україні з серпня 2023 року.