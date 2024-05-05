Многих украинцев волнует вопрос о возможности получения помощи во время войны. Согласно сообщению Пенсионного фонда, программа предоставления дополнительной финансовой поддержки пенсионерам продлена на три месяца: апрель, май и июнь при поддержке ООН.
Как получить помощь от ООН
Получить такую помощь не нужно подавать отдельное заявление или обращаться в Пенсионный фонд – это автоматический процесс. Дополнительные выплаты от ООН начисляются одновременно с пенсионными выплатами.
Для получения этой помощи пенсионер должен отвечать трем условиям:
- Проживать в зоне конфликта или на передовой;
- Пенсия не должна превышать 3250 гривен;
- Не получать никаких других выплат от международных организаций и пособий для военнопленных с 1 марта 2023 года.
Что известно о выплатах от ООН?
Пенсионеры, которые соответствуют условиям программы и проживают в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, получат выплаты от ВПП ООН в размере, равном разнице между 3 250 гривен и размером их пенсии.
Способы выплаты пособия
Пенсионерам, получающим пенсии на банковские карты, средства будут перечислены на их банковские счета. Также с января 2024 выплаты для тех, кто получает пенсию через Укрпочту, будут осуществляться через отделения.
Напомним! Программа поддержки пенсионеров от ООН действует на Украине с августа 2023 года.