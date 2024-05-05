Многих украинцев волнует вопрос о возможности получения помощи во время войны. Согласно сообщению Пенсионного фонда, программа предоставления дополнительной финансовой поддержки пенсионерам продлена на три месяца: апрель, май и июнь при поддержке ООН.

Как получить помощь от ООН

Получить такую ​​помощь не нужно подавать отдельное заявление или обращаться в Пенсионный фонд – это автоматический процесс. Дополнительные выплаты от ООН начисляются одновременно с пенсионными выплатами.

Для получения этой помощи пенсионер должен отвечать трем условиям:

Проживать в зоне конфликта или на передовой; Пенсия не должна превышать 3250 гривен; Не получать никаких других выплат от международных организаций и пособий для военнопленных с 1 марта 2023 года.

Что известно о выплатах от ООН?

Пенсионеры, которые соответствуют условиям программы и проживают в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, получат выплаты от ВПП ООН в размере, равном разнице между 3 250 гривен и размером их пенсии.

Способы выплаты пособия

Пенсионерам, получающим пенсии на банковские карты, средства будут перечислены на их банковские счета. Также с января 2024 выплаты для тех, кто получает пенсию через Укрпочту, будут осуществляться через отделения.

Напомним! Программа поддержки пенсионеров от ООН действует на Украине с августа 2023 года.