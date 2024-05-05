У 2024 році зміни у пенсійній системі України призведуть до втрати 10 років стажу для частини населення. Новий законопроєкт, що був ухвалений Верховною Радою, змінює умови нарахування пенсійних виплат, розширюючи перелік причин для припинення виплат грошей.

Згідно з законопроєктом №9453 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України", тепер існують додаткові підстави для припинення пенсійних виплат. Окрім того, законопроєкт призначений виправити ситуацію, що виникла внаслідок розриву угоди з СНД, де стаж роботи після 1991 року зараховується, але доходи та внески за кордоном не враховуються при розрахунку пенсій.

Нові підстави для припинення виплати пенсій включають подання пенсіонером заяви про припинення виплати через тимчасове проживання за кордоном, смерть громадянина-пенсіонера, його визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим, а також надання статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

У той же час, встановлені обмеження на обчислення страхового стажу за останні десять років для осіб, які проходили військову службу в російських силових структурах або працювали в органах влади на окупованих територіях.

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