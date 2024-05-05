В 2024 году изменения в пенсионной системе Украины приведут к потере 10-летнего стажа для части населения. Новый законопроект , принятый Верховной Радой, изменяет условия начисления пенсионных выплат, расширяя перечень причин для прекращения выплат денег.

Согласно законопроекту №9453 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины", теперь существуют дополнительные основания для прекращения пенсионных выплат. Кроме того, законопроект предназначен исправить ситуацию, возникшую в результате разрыва соглашения с СНГ, где стаж работы после 1991 года засчитывается, но доходы и взносы за рубежом не учитываются при расчете пенсий.

Новые основания для прекращения выплаты пенсий включают подачу пенсионером заявления о прекращении выплаты через временное проживание за границей, смерть гражданина-пенсионера, его признание безвестно отсутствующим или объявление умершим, а также предоставление статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

В то же время установлены ограничения на исчисление страхового стажа за последние десять лет для лиц, проходивших военную службу в российских силовых структурах или работавших в органах власти на оккупированных территориях.

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