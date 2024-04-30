Статус вимушених переселенців до повномасштабної війни в Чернівецькій області отримали майже 570 осіб - з них 30% призупинили пенсії.

В Чернівецькій області значна кількість вимушених переселенців, які зареєструвалися до 2022 року, продовжують ігнорувати процедуру ідентифікації, встановлену Пенсійним фондом України (ПФУ). Через це, за даними ПФУ, у квітні 30% з них не отримали пенсійні виплати.

За словами Людмили Троцюк, начальниці управління обслуговування громадян Пенсійного фонду у Чернівецькій області, до початку повномасштабного конфлікту статус вимушеного переселенця у цьому регіоні мали приблизно 570 осіб, з яких 30% не завершили ідентифікаційний процес.

Троцюк наголосила, що пенсіонери, що отримують пенсію через "Укрпошту", повинні проходити ідентифікацію щомісяця. Однак ті, хто отримує пенсії на банківські карти, мають можливість підтверджувати свої права через відеозв'язок.

"Ця вимога була й раніше, але через пандемію Covid-19 її призупиняли. Зараз пенсіонери мають проходити ідентифікацію й підтверджувати своє право на виплату щопівроку", – пояснила Троцюк.

Відновлення пенсійних виплат після ідентифікації може відбуватися декількома способами:

Явка особисто до відділення "Ощадбанку" або сервісного центру Пенсійного фонду з паспортом та ідентифікаційним номером; Через онлайн-портал Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису або підпису в застосунку "Дія"; Використання новітньої можливості ідентифікації через відеоконференцію; Отримання довідки про "живе" свідчення в дипломатичних установах України за кордоном та її надсилання через вебпортал ПФУ або поштовими службами.

Працівники Пенсійного фонду зв'яжуться з пенсіонером у вказаний час для проведення опитування та фіксації відповідей. Якщо особу вдасться підтвердити, виплата пенсії буде або відновлена, або продовжена.

Джерело: Суспільне.

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