Статус вынужденных переселенцев к полномасштабной войне в Черновицкой области получили около 570 человек - из них 30% приостановили пенсии.

В Черновицкой области значительное количество вынужденных переселенцев, зарегистрировавшихся до 2022 года, продолжают игнорировать процедуру идентификации, установленную Пенсионным фондом Украины (ПФУ). Поэтому, по данным ПФУ, в апреле 30% из них не получили пенсионные выплаты.

По словам Людмилы Троцюк, начальницы управления обслуживания граждан Пенсионного фонда в Черновицкой области, к началу полномасштабного конфликта статус вынужденного переселенца в этом регионе имели около 570 человек, из которых 30% не завершили идентификационный процесс.

Троцюк подчеркнула, что получающие пенсию пенсионеры через "Укрпочту" должны проходить идентификацию ежемесячно. Однако получающие пенсии на банковские карты имеют возможность подтверждать свои права через видеосвязь.

"Это требование было и раньше, но из-за пандемии Covid-19 ее приостанавливали. Сейчас пенсионеры должны проходить идентификацию и подтверждать свое право на выплату каждый полгода", – пояснила Троцюк.

Возобновление пенсионных выплат после идентификации может происходить несколькими способами:

Явка лично в отделение "Ощадбанка" или сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом и идентификационным номером; Через онлайн-портал Пенсионного фонда с помощью электронной подписи или подписи в приложении "Действие"; использование новейшей возможности идентификации через видеоконференцию; Получение справки о "живом" свидетельстве в дипломатических учреждениях Украины за границей и ее посылку через вебпортал ПФУ или почтовыми службами.

Сотрудники Пенсионного фонда свяжутся с пенсионером в указанное время для проведения опроса и фиксации ответов. Если человек удастся подтвердить, выплата пенсии будет либо возобновлена, либо продлена.

Источник: Суспільне.

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