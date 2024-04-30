Іноді мобільні додатки та сервіси можуть збирати докладну інформацію про користувачів, тому важливо знати, які дозволи ви залишаєте у додатках та які дані про вас вони збирають.

Існує безліч гаджетів, які можуть лежати за своїми власниками. Однак основне питання полягає в тому, хто, як і навіщо отримує доступ до даних через ці пристрої. Фактично, будь-який пристрій – смартфон, годинник, Smart-колонка, Smart-телевізор, web-камера – є інструментом для збору даних.

Тому найбільшу небезпеку становлять програми, які мають доступ до них, а не самі пристрої.

Способи отримання даних можуть бути різноманітні. Наприклад, злом облікового запису Apple або Google може дати доступ до даних на смартфоні, що зберігається у хмарі iCloud або на Google Диску. Це може бути інформація про контакти, фотографії, документи та дані всіх додатків, включаючи банківські.

Є також способи доступу до метаданих та місцезнаходження, що надає інформацію маркетологам для таргетованої реклами. Встановлення рекламного або шпигунського програмного забезпечення – ще один спосіб отримання даних. Програми можуть встановлюватись непомітно та збирати інформацію, яку можна використовувати для шахрайства чи продажу.

Існує також легальне «сталкерське» програмне забезпечення, яке дозволяє відстежувати місцезнаходження та активність людини. Ці програми можуть бути використані під приводом батьківського контролю, але вони можуть бути використані і в інших цілях.

Важливо бути обережним з програмами, які запитують доступ до спеціальних можливостей, таких як управління системою для людей з обмеженими можливостями здоров'я, оскільки вони можуть мати доступ до вашого пристрою та даних.

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