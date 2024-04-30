Иногда мобильные приложения и сервисы могут собирать довольно подробную информацию о пользователях, поэтому важно знать, какие разрешения вы оставляете в приложениях и какие данные о вас они собирают.

Существует множество гаджетов, которые могут слежать за своими владельцами. Однако основной вопрос заключается в том, кто, как и зачем получает доступ к данным через эти устройства. Фактически, любое устройство - смартфон, часы, Smart-колонка, Smart-телевизор, web-камера - является инструментом для сбора данных.

Поэтому наибольшую опасность представляют приложения, которые имеют доступ к ним, а не сами устройства.

Способы получения данных о вас могут быть разнообразны. Например, взлом аккаунта Apple или Google может дать доступ к данным на смартфоне, хранящимся в облаке iCloud или на «Google Диске». Это может быть информация о контактах, фотографиях, документах и данных всех приложений, включая банковские.

Есть также способы доступа к метаданным и местоположению, который предоставляет информацию маркетологам для таргетированной рекламы. Установка рекламного или шпионского программного обеспечения - еще один способ получения данных. Программы могут устанавливаться незаметно и собирать информацию, которую можно использовать для мошенничества или продажи.

Существует также легальное «сталкерское» программное обеспечение, которое позволяет отслеживать местоположение и активности человека. Эти программы могут использоваться под предлогом родительского контроля, но они могут быть использованы и в других целях.

Важно быть осторожным с приложениями, запрашивающими доступ к специальным возможностям, таким как управление системой для людей с ограниченными возможностями здоровья, так как они могут иметь доступ к вашему устройству и данным.

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