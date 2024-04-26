В украинській столиці терміново розпочинається евакуація двох лікарень, в одній з яких знаходяться на лікуванні діти.

Тривожну заяву зробили в КМДА, пише Politeka.net. Евакуація була оголошена після того, як в інтернет-медіа почало масово поширюватись відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові.

«Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці», - наголосили в КМДА.

Також підкреслюється, що пацієнтів та медиків перевозять в інші медзаклади столиці, щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал.

Крім того, зазначається, що місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

Додамо, тим часом стало відомо про новц трагедію на Харківщині.

Там ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль — є поранені.

Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина, повідомили в ОВА.

Також за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син. Обстріл здійснено після видачі жителям села гуманітарної допомоги.

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