В украинской столице срочно начинается эвакуация двух больниц, в одной из которых находятся дети.

Тревожное заявление было сделано в КГГА, пишет Politeka.net.

Эвакуация была объявлена ​​после того, как в интернет-медиа начало массово распространяться видео, где фактически анонсирован удар по данным медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные.

"Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы", - подчеркнули в КГГА.

Также подчеркивается, что пациентов и медиков перевозят в другие медучреждения столицы, чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал.

Кроме того, отмечается, что город обратился в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировал о мерах по сохранению жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

Добавим, тем временем стало известно о новой трагедии на Харьковщине.

Там вражеский дрон попал в гражданский автомобиль — ранены.

Сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: мужчина 56 лет и его 54-летняя жена, сообщили в ОВА.

Также за медицинской помощью обратился их 18-летний сын. Обстрел произведен после выдачи жителям села гуманитарной помощи.

Последние новости Украины:

Сделано тревожное заявление о блэкаутах – что нужно сделать.

Также напомним об ужасах Киевской области - микроавтобус с людьми провалился под землю.

"У нас беда": внезапно остановилось сердце известного украинца, которого любили и уважали.