Помер публіцист та громадський діяч Дмитро Капранов, пише Politeka.net. Про це повідомив його брат-близнюк. Разом вони, зокрема, були авторами YouTube-каналу "імені Т.Г. Шевченка".

«Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте», - йдеться на сторінці братів Капранових на Facebook.

Ця звістка приголомшила українців. Люди пишуть слова співчуття родині Дмитра Капранова і зазначають, що не можуть повірити, що Дмитра більше немає.

«Прийміть мої співчуття.... Вічна пам'ять Дмитрові»,

«О, Боже...Глибокі співчуття... Вічна пам'ять і Царство Небесне»,

«О,Боже! Що ж це таке! Царство небесне!».

Капранов Дмитро Віталійович та Капранов Віталій Віталійович (Брати Капранови) — українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери.

На момент смерті Дмитру Капранову було всього 56 років.