Скончался публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил его брат-близнец. Вместе они, в частности, являлись авторами YouTube-канала "имени Т.Г. Шевченко", издавали историческую литературу.

«Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно скончался Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините», - говорится на странице братьев Капрановых на Facebook.

Это известие ошеломило украинцев. Люди пишут слова соболезнования семье Дмитрия Капранова и отмечают, что не могут поверить, что Дмитрия больше нет.

«Примите мои соболезнования.... Вечная память Дмитрию»,

«О, Боже...Глубокие соболезнования... Вечная память и Царство Небесное»,

"О Боже! Что это такое! Царство небесное!».

Капранов Дмитрий Витальевич и Капранов Виталий Витальевич (Братья Капрановы) — украинские писатели, издатели, публицисты, общественные деятели, блоггеры.

На момент смерти Дмитрию Капранову было всего 56 лет.

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