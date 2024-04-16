Скончался публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов, пишет Politeka.net.
Об этом сообщил его брат-близнец. Вместе они, в частности, являлись авторами YouTube-канала "имени Т.Г. Шевченко", издавали историческую литературу.
«Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно скончался Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините», - говорится на странице братьев Капрановых на Facebook.
Это известие ошеломило украинцев. Люди пишут слова соболезнования семье Дмитрия Капранова и отмечают, что не могут поверить, что Дмитрия больше нет.
«Примите мои соболезнования.... Вечная память Дмитрию»,
«О, Боже...Глубокие соболезнования... Вечная память и Царство Небесное»,
"О Боже! Что это такое! Царство небесное!».
Капранов Дмитрий Витальевич и Капранов Виталий Витальевич (Братья Капрановы) — украинские писатели, издатели, публицисты, общественные деятели, блоггеры.
На момент смерти Дмитрию Капранову было всего 56 лет.
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