Студія Квартал-95 сколихнула новою тривожною звісткою – тяжке поранення отримав відомий артист, якого знають і люблять багато українців.

Важке уламкове поранення голови на фронті отримав зірка «Ліги сміху», учасник відомої команди «Загорецька» Віктор Розовий.

У «Квартал 95» повідомили, що Студія на зв’язку з його рідними.

«21 березня поранення отримав комік, ведучий Ліги Сміху, військовослужбовець 3-ї ОШБр Віктор Розовий. Ми на зв’язку з його рідними. Ми віримо, Вітя вийде з цієї ситуації ще сильнішим, а ми робимо і будемо робити все, щоб пришвидшити одужання і реабілітацію. Ми поруч», - йдеться у повідомленні Студії Квартал 95.

З моменту поранення медики і рідні робили все, щоб врятувати життя зірки «Ліги сміху» і воїна 3-ї ОШБр.

"Доки стояло питання його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу. Віктор дуже вольовий, тому робить неймовірний успіх. Він уже у свідомості, намагається з нами спілкуватися та набирається сил для реабілітації. У нас нема сумнівів, що він повністю відновиться", – розповіла дружина Віктора Розового Ольга.

Жінка підкреслила, що ніяких коментарів і інтерв’ю для ЗМІ не буде. І якщо хтось хоче допомогти – краще задонатити. Гроші будуть використані на потреби для відновлення Віктора або на покупку обладнання для бойових медиків, які його врятували.

«Після відновлення Вітя сам вирішить, чи розповідати свою історію», - зазначила дружина Вікторо Розового.

Ця новина приголомшила українців. У соцмережах люди бажають Віктору швидкого одужання а благають Господа подарувати йому поміч і зцілення.

«Господи, благослови на швидке одужання воїна Віктора»,

«Дякуємо за наш захист. Низький Вам уклін! Одужуйте»,

«Господи, допоможи йому видужати!»,

«Віктору швидкого одужання, а всім нам перемоги»,

«Віктор тримайся! Тебе чекаємо!».

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