Тяжелое обломочное ранение головы на фронте получил звезда «Лиги смеха», участник известной команды «Загорецкая» Виктор Розовой.

В «Квартал 95» сообщили, что Студия на связи с его родными.

«21 марта ранение получил комик, ведущий Лиги Смеха, военнослужащий 3-й ОШБр Виктор Розовый. Мы в связи с его родными. Мы верим, Витя выйдет из этой ситуации еще сильнее, а мы делаем и будем делать все, чтобы ускорить выздоровление и реабилитацию. Мы рядом», – говорится в сообщении Студии Квартал 95.

С момента ранения медики и родные делали все, чтобы спасти жизнь звезды «Лиги смеха» и воина 3-й ОШБр.

"Пока стоял вопрос его жизни, мы хотели сохранить информационную тишину. Виктор очень волевой, поэтому делает невероятный успех. Он уже в сознании, пытается с нами общаться и набирается сил для реабилитации. У нас нет сомнений, что он полностью восстановится", – рассказала супруга Виктора Розового Ольга.

Женщина подчеркнула, что никаких комментариев и интервью для СМИ не будет. И если кто хочет помочь – лучше задонатить. Деньги будут использованы на нужды для восстановления Виктора или на покупку оборудования для спасших его боевых медиков.

«После возобновления Витя сам решит, рассказывать ли свою историю», - отметила супруга Виктора Розового.

Эта новость ошеломила украинцев. В соцсетях люди желают Виктору быстрого выздоровления, а также молят Господа подарить ему помощь и исцеление.

«Господи, благослови на скорое выздоровление воина Виктора»,

«Спасибо за нашу защиту. Низкий Вам поклон! Выздоравливайте»,

«Господи, помоги ему поправиться!»,

«Виктору быстрого выздоровления, а всем нам победы»,

«Виктор держись! Тебя ждем!» .

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