У разі заблокованого екрана смартфона існує кілька способів розблокування, залежно від моделі пристрою та версії операційної системи, важливо пам'ятати, що деякі з них можуть видалити всі дані пристрою.

Купуючи смартфон, користувач очікує від нього бездоганної роботи. Однак, іноді пристрої можуть почати працювати не так, як очікується: гальмувати, зависати або навіть блокуватися. У таких випадках важливо знати, як розблокувати екран і повернути пристрою нормальну роботу.



Є офіційні інструменти, надані виробниками смартфонів для таких випадків. Наш список включає специфічні функції для різних категорій пристроїв, а також універсальні варіанти, як повне скидання смартфона.

За допомогою облікового запису Google (Android) : Цей метод підходить для старих пристроїв на Android 4.4 KitKat або попередніх версіях операційної системи. Щоб уникнути блокування екрана, достатньо ввести пароль від облікового запису Google (не плутайте з паролем для розблокування), прив'язаного до вашого смартфону. Після цього всі параметри захисту скинуться, і ви зможете заново задати їх для отримання повного доступу до пристрою.

Функція Smart Lock (Android) : Цей зручний, але вже застарілий спосіб є актуальним для смартфонів під керуванням Android 8.0 Oreo або попередніх версій ОС. Він дозволяє розблокувати пристрій без введення PIN-коду, пароля або графічного ключа під час виконання певних умов, наприклад, наявності довіреного Bluetooth-пристрою або знаходження смартфона вдома.

Сервіс SmartThings Find (Samsung Galaxy) : Цей сервіс від Samsung дозволяє дистанційно скинути забутий пароль, PIN-код або графічний ключ на смартфонах Samsung Galaxy. Він підходить лише для пристроїв Samsung і вимагає підключення до Інтернету та активації функцій пошуку та віддаленого розблокування.

Сервіс "Знайти пристрій" (Android) : Цей сервіс компанії Google дозволяє віддалено скинути забутий пароль, PIN-код або графічний ключ на будь-якому Android-смартфоні, за винятком Huawei. Він не тільки скидає параметри блокування, а й видаляє всі дані зі смартфона, повертаючи його до заводських налаштувань.

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