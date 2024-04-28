В случае заблокированного экрана смартфона существует несколько способов разблокировки, в зависимости от модели устройства и версии операционной системы, важно помнить, что некоторые из них могут удалить все данные с устройства.

Приобретая смартфон, пользователь ожидает от него безупречной работы. Однако иногда устройства могут начать работать не так, как ожидается: тормозить, зависать или даже блокироваться. В таких случаях важно знать, как можно разблокировать экран и вернуть устройству нормальную работу.



Есть официальные инструменты, предоставленные производителями смартфонов, для таких случаев. Наш список включает специфические функции для различных категорий устройств, а также универсальные варианты, такие как полный сброс смартфона.

С помощью аккаунта Google (Android): Этот метод подходит для старых устройств на Android 4.4 KitKat или более ранних версиях операционной системы. Для избежания блокировки экрана достаточно ввести пароль от аккаунта Google (не путайте с паролем для разблокировки), привязанного к вашему смартфону. После этого все параметры защиты сбросятся, и вы сможете задать их заново для получения полного доступа к устройству.

Функция Smart Lock (Android): Этот удобный, но уже устаревший способ актуален для смартфонов под управлением Android 8.0 Oreo или предыдущих версий ОС. Он позволяет разблокировать устройство без ввода PIN-кода, пароля или графического ключа при выполнении определенных условий, например, наличия доверенного Bluetooth-устройства или нахождения смартфона дома.

Сервис SmartThings Find (Samsung Galaxy): Этот сервис от Samsung позволяет дистанционно сбросить забытый пароль, PIN-код или графический ключ на смартфонах Samsung Galaxy. Он подходит только для устройств Samsung и требует подключения к интернету и активации функций поиска и удаленной разблокировки.

Сервис "Найти устройство" (Android): Этот сервис компании Google позволяет удаленно сбросить забытый пароль, PIN-код или графический ключ на любом Android-смартфоне, за исключением аппаратов Huawei. Он не только сбрасывает параметры блокировки, но и удаляет все данные со смартфона, возвращая его к заводским настройкам.

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