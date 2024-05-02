Користувачі можуть значно зменшити або усунути нав'язливу рекламу у своїх додатках та іграх, покращуючи загальне враження від використання смартфонів.

Відключення нав'язливої ​​реклами в додатках та іграх - поширене бажання серед користувачів смартфонів, і дійсно існує кілька простих способів досягти цього без завантаження додаткового програмного забезпечення.

Увімкнення режиму польоту ефективно вимикає підключення до Інтернету пристрою, запобігаючи завантаженню та відображенню реклами. Хоча цей метод простий, він також відключає інші інтернет-залежні функції, такі як вхідні дзвінки та повідомлення.

У деяких країнах, наприклад, у Великобританії, діють суворіші правила щодо реклами у додатках. Змінивши регіональні налаштування телефону на країну з суворішими рекламними стандартами, ви можете побачити менше реклами в додатках та іграх або взагалі не бачити її.

Налаштування пристрою для підключення до особистого DNS-сервера, наприклад AdGuard DNS, дозволяє ефективно фільтрувати небажаний трафік, включаючи рекламу.

Щоб активувати це, перейдіть до налаштувань вашого смартфона, виберіть «Приватна зона DNS» та введіть dns.adguard.com у поле хоста. Зверніть увагу, що розташування цього параметра може відрізнятися залежно від операційної системи пристрою.

Якщо ви не налаштовуєте параметри DNS вручну, ви можете вибрати утиліти блокування реклами, такі як DNS66. Ці програми блокують рекламу та банери одночасно у браузерах та додатках, не вимагаючи root-доступу для Android.

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