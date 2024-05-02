Пользователи могут значительно уменьшить или устранить навязчивую рекламу в своих приложениях и играх, улучшая общее впечатление от использования смартфонов.

Отключение навязчивой рекламы в приложениях и играх — распространенное желание среди пользователей смартфонов, и действительно существует несколько простых способов добиться этого без загрузки дополнительного программного обеспечения.

Включение режима полета эффективно отключает подключение к Интернету вашего устройства, предотвращая загрузку и отображение рекламы. Хотя этот метод прост, он также отключает другие интернет-зависимые функции, такие как входящие вызовы и сообщения.

В некоторых странах, например, в Великобритании, действуют более строгие правила в отношении рекламы в приложениях. Изменив региональные настройки вашего телефона на страну с более строгими рекламными стандартами, вы можете увидеть меньше рекламы в приложениях и играх или вообще не видеть ее.

Настройка вашего устройства для подключения к личному DNS-серверу, например, AdGuard DNS, позволяет эффективно фильтровать нежелательный трафик, включая рекламу.

Чтобы активировать это, перейдите в настройки вашего смартфона, выберите «Частная зона DNS» и введите dns.adguard.com в поле хоста. Обратите внимание, что расположение этого параметра может различаться в зависимости от операционной системы вашего устройства.

Если вы предпочитаете не настраивать параметры DNS вручную, вы можете выбрать утилиты блокировки рекламы, такие как DNS66. Эти приложения блокируют рекламу и баннеры одновременно в браузерах и приложениях, не требуя root-доступа для Android .

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