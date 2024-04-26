Можлива така ситуація, коли телефон заряджається, але не вмикається, підключивши смартфон до зарядки, ви раптом виявляєте, що індикатор блимає, а пристрій не реагує на увімкнення, варто вивчити всі причини.

Майже кожен власник мобільного телефону стикався з проблемою, коли пристрій не реагує на підключення заряджання. Вразливі як сучасні моделі найкращих виробників, так і дешеві китайські підробки.

У дорогих пристроях один роз'єм, що відповідає за зарядку та програмне забезпечення, що часто спричиняє збій заряджання. У цій статті ми розберемо основні причини і з'ясуємо, чому не заряджається телефон від зарядного пристрою і що робити в такому випадку.

Перш ніж віднести на ремонт мобільний, з'ясуйте причину, чому телефон перестав заряджатися. В першу чергу перевірте справність розетки та перенесення. Для цього достатньо включити заряджання в іншу розетку. Якщо все гаразд, досліджуємо зарядний пристрій. Часто шнур перегинається та порушується контакт. Це можна помітити, якщо, зажадавши провід, зарядка відновлюється, а при поверненні до попереднього стану відключається. У такому випадку потрібно замінити кабель USB.

Щоб визначити стан адаптера живлення, потрібно підключити телефон до комп'ютера або скористатись іншою зарядкою. Якщо процес пішов, значить настав час купити новий зарядний пристрій. Зіпсований адаптер часто має холодний або дуже гарячий корпус, тому телефон погано заряджається. Новий адаптер купуйте в тому випадку, якщо впевнені, що телефон заряджається від іншого зарядника.

Іноді телефон забруджує роз'єм для заряджання. Переконатись у забрудненості можна, зазирнувши у гніздо за допомогою лупи при гарному освітленні. Пил, що накопичився, спричинює поганий контакт провідників, що порушує проходження струму. Для очищення роз'єму рекомендується використовувати спеціальні антистатичні інструменти (антистатична щітка, пінцет тощо).

Операцію потрібно проводити при вимкненому телефоні, якщо акумулятор знімний рекомендується його вилучити. Не рекомендується використовувати підручні інструменти, т.к. це може призвести до пошкодження роз'єму, у разі відсутності необхідних інструментів рекомендуємо звертатися до сервісного центру для проведення цих робіт.

Якщо Ви увімкнули на підзарядку смартфон і телефон показує зарядку, але не заряджається, це говорить про вихід з ладу акумулятора.

У такому разі може допомогти ремонт телефону. Кожне джерело енергії має свій термін служби, і за перевищенням його стає непридатним, коли господар смартфона про це вже забуває. Зазвичай стара батарея розпухає, товщина збільшується. Якщо її протестувати, то результат покаже, що настав час замінити акумулятор. До вибору батареї слід відповідально віднестись, оскільки можлива несумісність телефону з неоригінальним акумулятором.

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