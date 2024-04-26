Возможна такая ситуация, когда телефон заряжается, но не включается, подключив смартфон к зарядке, вы вдруг обнаруживаете, что индикатор мигает, а устройство не реагирует на включение, стоит изучить все причины.

Почти каждый владелец мобильного телефона сталкивался с проблемой, когда устройство не реагирует на подключение зарядки. Уязвимы как современные модели лучших производителей, так и дешевые китайские подделки.

В дорогих устройствах один разъем, отвечающий за зарядку и программное обеспечение, что часто служит причиной сбоя зарядки. В этой статье мы разберем самые основные причины и выясним, почему не заряжается телефон от зарядного устройства и что делать в таком случае.

Прежде чем отнести в ремонт мобильный, выясните причину, почему телефон перестал заряжаться. В первую очередь проверьте исправность розетки и переноски. Для этого достаточно включить подзарядку в другую розетку. Если все в порядке, исследуем зарядное устройство. Часто шнур перегибается и нарушается контакт. Это можно заметить, если, потребив провод, зарядка возобновляется, а при возвращении в прежнее состояние, отключается. В таком случае, требуется замена кабеля USB.

Чтобы определить состояние адаптера питания, нужно подсоединить телефон к компьютеру или воспользоваться другой зарядкой. Если процесс пошел, значит пришла пора купить новое зарядное устройство. Испорченный адаптер часто имеет холодный или слишком горячий корпус, поэтому телефон плохо заряжается. Новый адаптер покупайте в том случае, если уверены, что телефон подзаряжается от другого зарядника.

Иногда у телефона загрязняется разъем для зарядки. Убедиться в загрязненности можно, заглянув в гнездо с помощью лупы при хорошем освещении. Накопившаяся пыль служит причиной плохого контакта проводников, что нарушает прохождение тока. Для очистки разъема рекомендуется использовать специальные антистатические инструменты (антистатическая щетка, пинцет и т.п.).

Операцию нужно проводить при выключенном телефоне, если аккумулятор съемный рекомендуется его изъять. Не рекомендуется использовать подручные инструменты, т.к. это может привести к повреждению разъема, в случае отсутствия необходимых инструментов рекомендуем обращаться в сервисный центр для проведения данных работ.

Если Вы включили на подзарядку смартфон и телефон показывает зарядку, но не заряжается, это говорит о выходе из строя аккумулятора.

В таком случае может помочь ремонт телефона. Каждый источник энергии имеет свой срок службы, и по превышению его приходит в негодность, когда хозяин смартфона об этом уже забывает. Обычно старая батарея распухает, увеличивается толщина. Если ее протестировать, то результат покажет, что пора заменить аккумулятор. К выбору батарее следует ответственно отнестись, так как возможна несовместимость телефона с неоригинальным аккумулятором.

Читайте также:

У Telegram появилась опасная функция: почему вас могут взломать

Как понять, что телефон скоро сломается: важные признаки

Что делать, если смартфон Xiaomi не заряжается: советы, которые помогут