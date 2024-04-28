Смартфон вмикається, з'являється логотип Mi, але завантаження Android переривається, це найпоширеніший вид бутлупа, але є й інші, тому важливо знати, як виправити проблему з телефоном самостійно.

Після неправильної системної операції, наприклад оновлення, смартфон може перестати нормально працювати. Найчастіше це проявляється у циклічному перезавантаженні. Пристрій вмикається, але потім вимикається або різко вимикається за нормального рівня заряду. Давайте розглянемо, що робити, коли телефон Redmi чи Xiaomi постійно перезавантажується і чому це відбувається.

"Вічне" перезавантаження може бути викликане такими причинами:

Встановлено версію MIUI, несумісну з вашою моделлю телефону. Необхідно правильно вибрати та завантажити прошивку з офіційного сайту. Процес оновлення було перервано (розряд батареї, відключення електрики під час прошивки через Fastboot). Видалення/неправильне редагування системних файлів, якщо ви маєте root-права. Конфлікт між програмами. Зараження вірусом. Механічне пошкодження, наприклад, потрапляння води на смартфон або падіння його на тверду поверхню.

Якщо ви не можете визначити причину пляшки, запустіть смартфон Xiaomi в безпечному режимі. Якщо проблема викликана програмами, телефон успішно запуститься. Якщо проблема серйозніша (несумісна версія MIUI, видалення системних файлів) або механічна, пристрій не увімкнеться.

Вирішення проблеми перезавантаження на Xiaomi та Redmi:

Відновлення з резервної копії MIUI: Цей метод вимагає встановленого стороннього рекавері (наприклад, TWRP). Якщо у вас є резервна копія системи, виконайте такі кроки:

Увійдіть у режим Recovery, утримуючи кнопку живлення та гучності вгору.

Виберіть "Wipe", щоб видалити поточні дані.

Перейдіть до "Restore" і виберіть резервну копію.

Цей метод допомагає в більшості випадків, але забороніть подальше оновлення прошивки.

Встановлення нової прошивки: Якщо проблема серйозна та резервної копії немає, вам доведеться виконати повну перепрошивку через Fastboot або Recovery. Детальну інструкцію про перепрошування за допомогою Mi Flash або через Recovery можна знайти в інших статтях.

Видалення підозрілих програм та очищення від вірусів: Якщо смартфон нормально працює в безпечному режимі, видаліть нещодавно встановлені програми та очистіть за допомогою вбудованої утиліти "Безпека" або стороннього антивірусу.

Відкат на попередню версію MIUI: Якщо бутлуп виник після оновлення MIUI, відкат до попередньої версії мікропрограми може допомогти. Детальну інструкцію з відкату можна знайти в інших джерелах.

Перевірка компонентів телефону: Перевірте стан акумулятора та виміряйте температуру процесора. Якщо акумулятор несправний, смартфон може неправильно функціонувати. При перегріві процесора може вимкнутися, викликаючи проблеми із запуском.

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