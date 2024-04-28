После неправильной системной операции, например, обновления, смартфон может перестать нормально работать. Чаще всего это проявляется в циклической перезагрузке. Устройство включается, но затем отключается или резко выключается при нормальном уровне заряда. Давайте рассмотрим, что нужно делать, когда телефон Redmi или Xiaomi постоянно перезагружается и почему это происходит.
"Вечная" перезагрузка может быть вызвана следующими причинами:
- Установлена версия MIUI, несовместимая с вашей моделью телефона. Необходимо правильно выбрать и скачать прошивку с официального сайта.
- Процесс обновления был прерван (разряд батареи, отключение электричества во время прошивки через Fastboot).
- Удаление/неправильное редактирование системных файлов, если вы имеете root-права.
- Конфликт между приложениями.
- Заражение вирусом.
- Механическое повреждение, например, попадание воды на смартфон или его падение на твердую поверхность.
Если вы не можете определить причину бутлупа, запустите смартфон Xiaomi в безопасном режиме. Если проблема вызвана приложениями, телефон успешно запустится. Если проблема более серьезная (несовместимая версия MIUI, удаление системных файлов) или механическая, устройство не включится.
Решение проблемы перезагрузки на Xiaomi и Redmi:
Восстановление из резервной копии MIUI: Этот метод требует установленного стороннего рекавери (например, TWRP). Если у вас есть резервная копия системы, выполните следующие шаги:
Войдите в режим Recovery, удерживая кнопку питания и громкости вверх.
Выберите "Wipe" для удаления текущих данных.
Перейдите в "Restore" и выберите резервную копию.
Этот метод помогает в большинстве случаев, но запретите дальнейшие обновления прошивки.
Установка новой прошивки: Если проблема серьезная и резервной копии нет, вам придется выполнить полную перепрошивку через Fastboot или Recovery. Подробную инструкцию по перепрошивке с помощью Mi Flash или через Recovery можно найти в других статьях.
Удаление подозрительных приложений и очистка от вирусов: Если смартфон нормально работает в безопасном режиме, удалите недавно установленные приложения и выполните очистку с помощью встроенной утилиты "Безопасность" или стороннего антивируса.
Откат на предыдущую версию MIUI: Если бутлуп возник после обновления MIUI, откат к предыдущей версии прошивки может помочь. Подробную инструкцию по откату можно найти в других источниках.
Проверка компонентов телефона: Проверьте состояние аккумулятора и измерьте температуру процессора. При неисправности аккумулятора смартфон может неправильно функционировать. При перегреве процессора он может выключиться, вызывая проблемы с запуском.
Читайте также:
У Telegram появилась опасная функция: почему вас могут взломать
Как понять, что телефон скоро сломается: важные признаки
Что делать, если смартфон Xiaomi не заряжается: советы, которые помогут