Смартфон включается, появляется логотип Mi, но загрузка Android прерывается, это самый распространенный вид бутлупа, но есть и другие, поэтому важно знать, как исправить проблему с телефоном самостоятельно.

После неправильной системной операции, например, обновления, смартфон может перестать нормально работать. Чаще всего это проявляется в циклической перезагрузке. Устройство включается, но затем отключается или резко выключается при нормальном уровне заряда. Давайте рассмотрим, что нужно делать, когда телефон Redmi или Xiaomi постоянно перезагружается и почему это происходит.

"Вечная" перезагрузка может быть вызвана следующими причинами:

Установлена версия MIUI, несовместимая с вашей моделью телефона. Необходимо правильно выбрать и скачать прошивку с официального сайта. Процесс обновления был прерван (разряд батареи, отключение электричества во время прошивки через Fastboot). Удаление/неправильное редактирование системных файлов, если вы имеете root-права. Конфликт между приложениями. Заражение вирусом. Механическое повреждение, например, попадание воды на смартфон или его падение на твердую поверхность.

Если вы не можете определить причину бутлупа, запустите смартфон Xiaomi в безопасном режиме. Если проблема вызвана приложениями, телефон успешно запустится. Если проблема более серьезная (несовместимая версия MIUI, удаление системных файлов) или механическая, устройство не включится.

Решение проблемы перезагрузки на Xiaomi и Redmi:

Восстановление из резервной копии MIUI: Этот метод требует установленного стороннего рекавери (например, TWRP). Если у вас есть резервная копия системы, выполните следующие шаги:

Войдите в режим Recovery, удерживая кнопку питания и громкости вверх.

Выберите "Wipe" для удаления текущих данных.

Перейдите в "Restore" и выберите резервную копию.

Этот метод помогает в большинстве случаев, но запретите дальнейшие обновления прошивки.

Установка новой прошивки: Если проблема серьезная и резервной копии нет, вам придется выполнить полную перепрошивку через Fastboot или Recovery. Подробную инструкцию по перепрошивке с помощью Mi Flash или через Recovery можно найти в других статьях.

Удаление подозрительных приложений и очистка от вирусов: Если смартфон нормально работает в безопасном режиме, удалите недавно установленные приложения и выполните очистку с помощью встроенной утилиты "Безопасность" или стороннего антивируса.

Откат на предыдущую версию MIUI: Если бутлуп возник после обновления MIUI, откат к предыдущей версии прошивки может помочь. Подробную инструкцию по откату можно найти в других источниках.

Проверка компонентов телефона: Проверьте состояние аккумулятора и измерьте температуру процессора. При неисправности аккумулятора смартфон может неправильно функционировать. При перегреве процессора он может выключиться, вызывая проблемы с запуском.

Читайте также:

У Telegram появилась опасная функция: почему вас могут взломать

Как понять, что телефон скоро сломается: важные признаки

Что делать, если смартфон Xiaomi не заряжается: советы, которые помогут