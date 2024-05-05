Україна продовжує процес призначення субсидій, які почнуть виплачувати з травня на період без опалення.

З моменту повномасштабного вторгнення багато людей було евакуйовано з України. Пенсійний фонд роз'яснює, яким чином будуть розглядатися питання про субсидію в разі, якщо ваш родич тимчасово проживає за кордоном.

Зауважте, що якщо людина перебуває за кордоном понад 60 днів, при розрахунку субсидії будуть враховуватися тільки члени родини, які фактично проживають разом. Важливо, щоб на момент звернення пройшло 60 днів з моменту виїзду. В такому випадку витрати на енергопостачання не будуть враховуватися для тих, хто за кордоном.

Норма про врахування доходів у випадку окремого проживання подружжя не уточнена. Згідно з постановою Кабінету Міністрів, пари вважаються сім'ями навіть у разі окремого проживання, і їх доходи розглядаються разом, за винятком родин пенсіонерів, які мають різну реєстрацію та проживають у сільських районах.

Важливо зауважити, що більшість соціальних виплат, таких як допомога для учасників бойових дій в Україні або виплати від ООН, не впливають на розмір субсидії.

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