Украина продолжает процесс назначения субсидий, которые будут выплачиваться с мая на период без отопления.

С момента полномасштабного вторжения многие люди были эвакуированы из Украины. Пенсионный фонд разъясняет , каким образом будут рассматриваться вопросы о субсидии в случае, если ваш родственник временно проживает за границей.

Обратите внимание, что если человек находится за границей более 60 дней, при расчете субсидии будут учитываться только члены семьи, фактически проживающие вместе. Важно, чтобы к моменту обращения прошло 60 дней с момента выезда. В таком случае расходы на энергоснабжение не будут учитываться для тех, кто за границей.

Норма об учете доходов в случае отдельного проживания супругов не уточнена. Согласно постановлению Кабинета Министров, пары считаются семьями даже в случае отдельного проживания, и их доходы рассматриваются вместе, за исключением семей пенсионеров, имеющих разную регистрацию и проживающих в сельских районах.

Важно отметить, что большинство социальных выплат, таких как помощь для участников боевых действий в Украине или выплаты от ООН, не влияют на размер субсидии.

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