Сьогодні можливість відстежити місцезнаходження телефонів рідних та близьких стала особливо актуальною, тому є додатки, які допоможуть знайти зниклу людину за геолокаційними даними, що передаються GPS- або Wi-Fi-з'єднанням.

Існує кілька типів програм для пошуку зниклих за місцезнаходженням телефону. По-перше, це спеціальні сервіси від українських операторів стільникового зв'язку, за допомогою яких довірені люди, призначені абонентом, можуть відстежити актуальне розташування телефону.

Маячок Київстар Це платна послуга вартістю 2,13 грн. за один запит, яка працює навіть без підключення до мобільного інтернету. З її допомогою ви зможете знайти, де зараз ваша близька людина на карті з комп'ютера та отримувати інформацію про її місцезнаходження через SMS, ММС або електронну пошту. Щоб отримати можливість відстежувати місцезнаходження члена вашої родини, друга або знайомого, потрібно активувати послугу, набравши номер 14714380[номер]#.

Щоб скористатися послугою, необхідно додати телефонні номери абонентів, розташування яких потрібно визначати, до віртуального списку (до 10 абонентів), надіславши запит. Вони повинні протягом 15 хвилин надіслати відповідь з текстом ТАК (дозволити постійно)/НІ (не дозволити).

«ЗнайДе» від Vodafone Ця послуга працює за таким же принципом, як і «Маячок» від «Київстар». Вартість відправлення SMS із запитом складає від 0,25 грн. Перші 5 днів користування послугою – безкоштовно. Послугою можна скористатися як через інтернет, так і з мобільного телефону через SMS на номер 7005.

Щоб знайти зниклого або відстежити місцезнаходження ваших близьких, слід надіслати SMS на номер 7005 з текстом ДОДАТИ <номер телефону> <ім'я>. Наприклад: ДОДАТИ 0501111111 Надія. На номер абонента, який ви додаєте до списку, прийде SMS-повідомлення із запитом на дозвіл позиціонування. Щоб дозволити визначення місцезнаходження, ця людина має надіслати SMS-повідомлення на номер 7003 з текстом ТАК <номер телефону>. Для заборони – з текстом НІ <номер телефону>.

Додаток Family Locator Ця програма може відстежувати місцезнаходження членів сім'ї, знайомих та друзів у режимі реального часу. Програма підходить як для iOS, так і Android. Щоправда, 1 тиждень використання коштуватиме $11,99. Крім відомостей про місцезнаходження, можна також переглянути історію переміщень, налаштувати повідомлення, які приходитимуть, коли людина приїде в певне місце або залишить його, а також надсилати та отримувати екстрені оповіщення SOS.

Сервіс Find My Device Раніше цей сервіс називався Android Device Manager, а про те, як він працює AIN.UA, писав раніше. У 2017 році Google здійснив редизайн і з того часу сервіс називається Find My Device. З його допомогою можна не лише відстежити розташування смартфонів та планшетів на цій платформі, а й дистанційно блокувати їх. Маючи доступ до облікового запису Google, ваша довірена особа зможе подивитися на карті, де ви знаходитесь. Для цього йому знадобиться комп'ютер із підключенням до Інтернету.

Додаток "Локатор" для власників Apple Можливість пошуку пристроїв мають і власники Apple. Безкоштовна програма «Локатор» дозволяє визначити місцезнаходження всіх ваших пристроїв на платформі iOS, побачити локації на карті і навіть отримати маршрут, яким можна їх відшукати. Також програма повідомить рівень заряду гаджета, що шукається. Додаток підтримує російську та українську мови.

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