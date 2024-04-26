Сегодня возможность отследить местонахождение телефонов родных и близких стала особенно актуальной, поэтому есть приложения, которые помогут найти пропавшего человека по геолокационным данным, передаваемым по GPS- или Wi-Fi-соединению.

Существует несколько типов приложений для поиска пропавших по местонахождению телефона. Во-первых, это специальные сервисы от украинских операторов сотовой связи, с помощью которых доверенные люди, назначенные абонентом, могут отследить актуальное местоположение телефона.

Маячок Киевстар Это платная услуга стоимостью 2,13 грн за один запрос, которая работает даже без подключения к мобильному интернету. С ее помощью вы сможете найти, где сейчас ваш близкий человек на карте с компьютера и получать информацию о его местонахождении по SMS, ММС или электронной почте. Чтобы получить возможность отслеживать местонахождение члена вашей семьи, друга или знакомого, нужно активировать услугу, набрав 14714380[номер]#.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо добавить телефонные номера абонентов, местоположение которых нужно определять, в виртуальный список (до 10 абонентов), отправив запрос. Они должны в течение 15 минут прислать ответ с текстом ДА (разрешить постоянно)/НЕТ (не разрешить).

«ЗнайДе» от Vodafone Эта услуга работает по такому же принципу, что и «Маячок» от «Киевстар». Стоимость отправки SMS с запросом составляет от 0,25 грн. Первые 5 дней пользования услугой — бесплатно. Услугой можно пользоваться как через интернет, так и с мобильного телефона через SMS на номер 7005.

Чтобы найти пропавшего или отследить местонахождение ваших близких, следует отправить SMS на номер 7005 с текстом ДОБАВИТЬ <номер телефона> <имя>. Например: ДОБАВИТЬ 0501111111 Надежда. На номер абонента, который вы добавляете в список, придет SMS-сообщение с запросом на разрешение позиционирования. Чтобы разрешить определение местонахождения, этот человек должен отправить SMS-сообщение на номер 7003 с текстом ДА <номер телефона>. Для запрета — с текстом НЕТ <номер телефона>.

Приложение Family Locator Это приложение может отслеживать местонахождение членов семьи, знакомых и друзей в режиме реального времени. Программа подходит как для iOS, так и для Android. Правда, 1 неделя использования будет стоить в $11,99. Кроме сведений о местонахождении, можно также просмотреть историю перемещений, настроить уведомления, которые будут приходить, когда человек приедет в определенное место или покинет его, а также отправлять и получать экстренные оповещения SOS.

Сервис Find My Device Ранее этот сервис назывался Android Device Manager, а о том, как он работает, AIN.UA, писал ранее. В 2017 году Google осуществил редизайн, и с тех пор сервис называется Find My Device. С его помощью можно не только отследить расположение смартфонов и планшетов на этой платформе, но и дистанционно блокировать их. Имея доступ к учетной записи Google, ваше доверенное лицо сможет посмотреть на карте, где вы находитесь. Для этого ему понадобится компьютер с подключением к интернету.

Приложение "Локатор" для владельцев Apple Возможность поиска устройств имеют и владельцы Apple. Бесплатное приложение «Локатор» позволяет определить местонахождение всех ваших устройств на платформе iOS, увидеть локации на карте и даже получить маршрут, по которому можно их отыскать. Также программа сообщит уровень заряда искомого гаджета. Приложение поддерживает русский и украинский языки.

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