Але цей рецепт крабового салату дійсно може здивувати. А все через несподівний інгредієнт у його складі.
Завдяки йому крабовий салат стане більш ситнішим і може, наприклад, замінити вечерю.
«Обовʼязково приготуйте, бо це дуже смачно», - запевнила фудблогерка і авторка кулінарної сторінки в Інстаграм nelly.cooking.
Інгредієнти знадобляться наступні: крабові палички, огірок, консервована кукурудза, сіль за смаком, майонез і лапша швидкого приготування.
Рецепт легендарного крабового салату по-новому.
Вермішель зі спеціями необхідно залити окропом. Потім, зливши воду, додати порізаний і почищений від шкірки огірок.
Крабові палички також нарізаємо і додаємо у салат. З консервованої кукурудзи зливаємо рідину і також викладаємо у салат. Додаємо сіль за смаком, майонез і перемішуємо.
Коментуючи цей рецепт крабового салату, підписники на сторінку фудблогерки зазначають, що люблять його ще з дитинства:
«Смак дитинства»,
«Смакота»,
«Салат з дитинства, тільки моя тітка робила його з ковбасою – дуже смачно виходить»,
«Салат смачний. Але мівіну краще поломати».
Рецепт легендарного крабового салату по-новому.
Інші ж навпаки впевнені, що замість лапши у такий салат краще додати помідори або інші корисні овочі.
Зазначимо, що з лапшою швидкого приготування також роблять салат з ковбасою. Рецепт майже такий самий, як крабового, але замість крабових паличок додають улюблену ковбаску. Також нарізають огірок і об'єднують з консервованою кукурудзою.
У такий салат також можна додати відварені яйця і часник.
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