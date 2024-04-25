Крабовий салат користуєтсья шаленою популярністю, тому кулінари і господині не втомлюються додавати до нього все нові й нові інгредієнти.

Але цей рецепт крабового салату дійсно може здивувати. А все через несподівний інгредієнт у його складі.

Завдяки йому крабовий салат стане більш ситнішим і може, наприклад, замінити вечерю.

«Обовʼязково приготуйте, бо це дуже смачно», - запевнила фудблогерка і авторка кулінарної сторінки в Інстаграм nelly.cooking.

Інгредієнти знадобляться наступні: крабові палички, огірок, консервована кукурудза, сіль за смаком, майонез і лапша швидкого приготування.

Рецепт легендарного крабового салату по-новому.

Вермішель зі спеціями необхідно залити окропом. Потім, зливши воду, додати порізаний і почищений від шкірки огірок.

Крабові палички також нарізаємо і додаємо у салат. З консервованої кукурудзи зливаємо рідину і також викладаємо у салат. Додаємо сіль за смаком, майонез і перемішуємо.

Коментуючи цей рецепт крабового салату, підписники на сторінку фудблогерки зазначають, що люблять його ще з дитинства:

«Смак дитинства»,

«Смакота»,

«Салат з дитинства, тільки моя тітка робила його з ковбасою – дуже смачно виходить»,

«Салат смачний. Але мівіну краще поломати».

Рецепт легендарного крабового салату по-новому.

Інші ж навпаки впевнені, що замість лапши у такий салат краще додати помідори або інші корисні овочі.

Зазначимо, що з лапшою швидкого приготування також роблять салат з ковбасою. Рецепт майже такий самий, як крабового, але замість крабових паличок додають улюблену ковбаску. Також нарізають огірок і об'єднують з консервованою кукурудзою.

У такий салат також можна додати відварені яйця і часник.

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