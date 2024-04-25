Крабовый салат пользуется безумной популярностью, поэтому кулинары и хозяйки не устают добавлять в него все новые и новые ингредиенты.

Но этот рецепт крабового салата действительно может удивить. А все из-за неожиданного ингредиента в его составе.

Благодаря ему крабовый салат станет более сытным и может, например, заменить ужин.

«Обязательно приготовьте, потому что это очень вкусно», - заверила фудблогер и автор кулинарной страницы в Инстаграм nelly.cooking.

Ингредиенты понадобятся следующие: крабовые палочки, огурец, консервированная кукуруза, соль по вкусу, майонез и лапша быстрого приготовления.

Рецепт легендарного крабового салата по-новому.

Вермишель со специями нужно залить кипятком. Затем, слив воду, добавить порезанный и почищенный от кожуры огурец.

Крабовые палочки также нарезаем и добавляем в салат. Из консервированной кукурузы сливаем жидкость и выкладываем в салат. Добавляем соль по вкусу, майонез и перемешиваем.

Комментируя этот рецепт крабового салата, подписчики на страницу фудблогера отмечают, что любят его еще с детства.

«Вкус детства»,

«Вкуснятина»,

«Салат с детства, только моя тетя делала его с колбасой – очень вкусно получается»,

«Салат вкусный. Но мивину лучше поломать» .

Рецепт легендарного крабового салата по-новому.

Другие же наоборот уверены, что вместо лапши в такой салат лучше добавить помидоры или другие полезные овощи.

Отметим, что с лапшой быстрого приготовления также готовят салат с колбасой. Рецепт почти такой же, как крабовый, но вместо крабовых палочек добавляют любимую колбаску. Также нарезают огурец и объединяют с консервированной кукурузой.

В такой салат также можно добавить отварные яйца и чеснок.

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