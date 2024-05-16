В Україні оголосили про введення нової професії, яка необхідна під час війни, та розповіли про заробітну плату.

В Україні з'явилася нова професія, відповідна до потреб сьогоденних реалій - "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Кабінет Міністрів інформує про це, надаючи деталі про обов'язки цього фахівця та його очікувану заробітну плату.

Згідно з оголошеним пресслужбою, обов'язки фахівця включають надання ветеранам інформації про їх права, можливості та пільги, а також доступні соціальні, освітні та психологічні послуги. Цей спеціаліст зобов'язаний надати повну підтримку щодо оформлення документів за запитом ветерана.

Міністерство у справах ветеранів повідомляє, що професійний стандарт розроблено на їхню ініціативу з метою забезпечення ветеранам та членам їх родин необхідної підтримки під час переходу з військової служби до цивільного життя.

Стосовно заробітної плати, Міністерство вже оприлюднило розрахунки щодо оплати праці таких фахівців. Зазначається, що ця робота буде оплачуватися з державного бюджету, і очікувана зарплата становить приблизно 16 тисяч гривень.

Крім того, працювати в якості помічника ветерана можуть різні категорії осіб, включаючи членів сімей ветеранів, родини загиблих ветеранів та військовослужбовців, які брали участь у захисті країни та були демобілізовані.

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