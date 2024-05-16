В Украине объявили о введении новой профессии, необходимой во время войны, и рассказали о заработной плате.

В Украине появилась новая профессия, соответствующая потребностям сегодняшних реалий - "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Кабинет Министров информирует об этом, предоставляя детали об обязанностях этого специалиста и его ожидаемую заработную плату.

Согласно объявленному прессслужбой, обязанности специалиста включают предоставление ветеранам информации об их правах, возможностях и льготах, а также доступные социальные, образовательные и психологические услуги. Этот специалист обязан оказать полную поддержку по оформлению документов по запросу ветерана.

Министерство по делам ветеранов сообщает, что профессиональный стандарт разработан по их инициативе с целью обеспечения ветеранам и членам их семей необходимой поддержки при переходе с военной службы в гражданскую жизнь.

Относительно заработной платы Министерство уже обнародовало расчеты по оплате труда таких специалистов. Отмечается, что эта работа будет оплачиваться из государственного бюджета и ожидаемая зарплата составляет примерно 16 тысяч гривен.

Кроме того, работать в качестве помощника ветерана могут разные категории лиц, включая членов семей ветеранов, семьи погибших ветеранов и военнослужащих, участвовавших в защите страны и демобилизованных.

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить