Прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та сім’ям опікунів нададуть можливість оформити матеріальну допомогу на дітей, які знаходяться за кордоном.

Міністерство реінтеграції повідомило, що прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів можуть отримати матеріальну допомогу на дітей, які перебувають за кордоном. Суми допомоги становлять від 25 000 до 40 000 гривень.

Згідно з інформацією, отримати фінансову допомогу можуть прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів/піклувальників, які мають двоє або більше неповнолітніх дітей, що перебувають за кордоном на момент звернення.

Програма надання грошової цільової благодійної допомоги поширюється на всю територію України, за винятком окупованих територій та зон зі збройним конфліктом.

Суми допомоги визначені наступним чином:

25 000 гривень отримають особи, які влаштували дітей, які зараз перебувають у Польщі, країнах Східної Європи (Болгарії, Угорщині, Молдові, Румунії, Словаччині, Чехії).

35 000 гривень передбачені для осіб, які влаштували дітей, що перебувають у Німеччині, країнах Західної та Північної Європи (Австрії, Бельгії, Великій Британії, Ірландії, Нідерландах, Франції, Греції, Іспанії, Італії, Хорватії, Данії, Норвегії, Швеції, Латвії, Литві, Естонії).

40 000 гривень отримають особи, які влаштували дітей, які перебувають у Туреччині, Грузії, Вірменії, Азербайджані та інших країнах, не вказаних вище.

Кошти будуть передані законному представнику дітей.

Для участі в програмі заявники, які відповідають вказаним критеріям, повинні звернутися в уповноважені органи та служби у справах дітей за місцем перебування.

Після цього, уповноважені органи та служби у справах дітей направлять офіційний лист-звернення про надання допомоги для забезпечення прав дітей, які перебувають за межами країни, на сім'ю та здійснення їх влаштування до сімейних форм виховання на електронну адресу організації.

Детальну інформацію можна отримати за наступним посиланням.

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