Приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов предоставят возможность оформить материальную помощь на находящихся за рубежом детей.

Министерство реинтеграции сообщило , что приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов могут получить материальную помощь на детей, находящихся за границей. Суммы пособия составляют от 25 000 до 40 000 гривен.

Согласно информации, получить финансовую помощь могут приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов/попечителей, имеющие двое или более несовершеннолетних детей, находящихся за границей на момент обращения.

Программа предоставления денежной целевой благотворительной помощи распространяется на всю территорию Украины, за исключением оккупированных территорий и зон с вооруженным конфликтом.

Суммы пособия определены следующим образом:

25 000 гривен получат лица, которые устроили детей, которые находятся в Польше, странах Восточной Европы (Болгарии, Венгрии, Молдове, Румынии, Словакии, Чехии).

35 000 гривен предусмотрены для лиц, устроивших детей, находящихся в Германии, странах Западной и Северной Европы (Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Франции, Греции, Испании, Италии, Хорватии, Дании, Норвегии, Швеции, Латвии , Литве, Эстонии).

40 000 гривен получат лица, устроившие детей, находящихся в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах, не указанных выше.

Средства будут переданы законному представителю детей.

Для участия в программе заявители, удовлетворяющие указанным критериям, должны обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту нахождения.

После этого уполномоченные органы и службы по делам детей направят официальное письмо-обращение о предоставлении помощи для обеспечения прав детей, находящихся за пределами страны, на семью и осуществления их устройства к семейным формам воспитания по электронному адресу организации.

Подробную информацию можно получить по следующей ссылке.

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