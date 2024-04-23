В Укренерго повідомили, що через аварійну ситуацію в Україні сьогодні застосують графіки обмежень.

Укренерго повідомило, що в енергосистемі відчутний дефіцит, тому для підприємств і промислових об'єктів введено графіки обмеження. Протягом 23 квітня дефіцит електроенергії тривав цілодобово. Укренерго продовжує залучати аварійну допомогу з Європи вже другий день поспіль, майже цілодобово.

Увечері планується застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості. На ранок 23 квітня вже були зафіксовані знеструмленість у 383 населених пунктах.

Згідно з інформацією від Укренерго, серед знеструмлених міст є ті, де електропостачання було припинено через бойові дії, а також через технічні причини. Наприклад, у Дніпропетровській і Чернігівській областях причиною є технічні неполадки, тоді як у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, та Харківській областях — це через бойові дії.

Причиною дефіциту електроенергії, за даними Укренерго, є пошкодження електростанцій у результаті ракетних атак. Це призвело до нестачі електроенергії для задоволення потреб споживачів.

Зазначається, що для забезпечення енергією критичних об'єктів та підприємств оборонного комплексу заходи обмеження потужності не застосовуватимуться.

На Криворіжжі обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів діють цілодобово. Для побутових споживачів на Харківщині обмеження діють протягом доби.

У процесі відновлювальних робіт після масованої ракетної атаки 11 квітня продовжуються аварійно-відновлювальні заходи на теплових електростанціях. У той же час на атомних електростанціях триває плановий ремонт.

Сприятлива сонячна погода сприяє ефективній роботі сонячних електростанцій.

Укренерго також повідомляє, що диспетчерський центр протягом другого дня поспіль залучає аварійну допомогу з інших європейських країн практично цілодобово.

У своєму зверненні Укренерго закликає всіх споживачів бережливо використовувати електроенергію, а промисловість максимально користуватися імпортом електроенергії та альтернативними джерелами енергії, якщо це можливо.

Станом на ранок 23 квітня споживання електроенергії було на 1,3% нижче, ніж у той же час минулого дня. Однак у вечірній пік 22 квітня відзначено збільшення споживання електроенергії на 2,6% порівняно з максимумом переднього робочого дня 19 квітня.

Укренерго закликає максимально раціонально використовувати електроенергію, зокрема у вечірні години, та максимально обмежити споживання електроприладів.

Щодо імпорту, протягом доби здійснюється імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови, загальний обсяг якого становить 9 298 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 592 МВт.

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