В Укрэнерго сообщили, что из-за аварийной ситуации в Украине сегодня применят графики ограничений.

Укрэнерго сообщило , что в энергосистеме ощутимый дефицит, поэтому для предприятий и промышленных объектов введены графики ограничения. В течение 23 апреля дефицит электроэнергии продолжался круглосуточно. Укрэнерго продолжает привлекать аварийную помощь из Европы уже второй день подряд почти круглосуточно.

Вечером планируется использование графиков ограничения мощности для бизнеса и промышленности. К утру 23 апреля уже были зафиксированы обесточенность в 383 населенных пунктах.

Согласно информации от Укрэнерго, среди обесточенных городов есть те, где электроснабжение было прекращено из-за боевых действий, а также по техническим причинам. Например, в Днепропетровской и Черниговской областях причиной являются технические неполадки, тогда как в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской и Харьковской областях это из-за боевых действий.

Причиной дефицита электроэнергии, по данным Укрэнерго, есть повреждения электростанций в результате ракетных атак. Это привело к нехватке электроэнергии для удовлетворения потребностей потребителей.

Отмечается, что для обеспечения энергией критических объектов и предприятий оборонного комплекса меры ограничения мощности не будут применяться.

На Криворожье ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей действуют круглосуточно. Для бытовых потребителей в Харьковской области ограничения действуют в течение суток.

В процессе восстановительных работ после массированной ракетной атаки 11 апреля продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия на тепловых электростанциях. В то же время на атомных электростанциях идет плановый ремонт.

Благоприятная солнечная погода способствует эффективной работе солнечных электростанций.

Укрэнерго также сообщает, что диспетчерский центр на второй день подряд привлекает аварийную помощь из других европейских стран практически круглосуточно.

В своем обращении Укрэнерго призывает всех потребителей бережно использовать электроэнергию, а промышленность максимально пользоваться импортом электроэнергии и альтернативными источниками энергии, если это возможно.

По состоянию на утро 23 апреля потребление электроэнергии было на 1,3% ниже, чем в то же время в минувший день. Однако в вечерний пик 22 апреля было отмечено увеличение потребления электроэнергии на 2,6% по сравнению с максимумом переднего рабочего дня 19 апреля.

Укрэнерго призывает максимально рационально использовать электроэнергию, в частности, в вечерние часы, и максимально ограничить потребление электроприборов.

Относительно импорта в течение суток осуществляется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы, общий объем которого составляет 9298 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1592 МВт.

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