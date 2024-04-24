Дотримання цих простих заходів безпеки допоможе вам захистити ваш обліковий запис Viber від хакерів та шахраїв, тому важливо знати, як це зробити самостійно та уникнути можливої ​​втрати даних.

Популярна платформа обміну миттєвими повідомленнями ризикує через масовий спам, так само, як і інші схожі програми. Тому, щоб захистити свої особисті дані на телефоні, варто знати, як захистити обліковий запис Viber від хакерів і шахраїв. Так конфіденційні дані і не тільки ваші листування та фото не потраплять у чужі руки.

Використовуйте пароль, що складається з різних символів, цифр та літер верхнього та нижнього регістрів. Уникайте використання очевидних паролів, таких як дати народження або прості слова.

Ця функція забезпечує додатковий рівень захисту, вимагаючи введення коду, отриманого на ваш мобільний телефон, крім звичайного пароля. Тобто вам потрібна повна двоетапна перевірка облікового запису.

Уникайте надсилання фінансової інформації або паролів через Viber, щоб запобігти можливим спробам злому облікового запису або крадіжки особистих даних.

Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію Viber для забезпечення безпеки вашого облікового запису.

Остерігайтеся непередбачуваних або підозрілих повідомлень від невідомих абонентів. Уникайте натискання на посилання або завантаження вкладень з таких повідомлень, щоб уникнути загрози зловмисного програмного забезпечення або фішингу.

При підключенні до загальнодоступних Wi-Fi мереж використовуйте надійний VPN для захисту вашої активності та даних від хакерів.

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