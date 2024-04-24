Соблюдение этих простых мер безопасности поможет вам защитить вашу учетную запись Viber от хакеров и мошенников, поэтому важно знать, как это сделать самостоятельно и избежать возможной потери данных.

Популярная платформа обмена мгновенными сообщениями подвержена риску из-за массового спама, точно также, как и другие похожие приложения. Поэтому, чтобы защитить свои личные данные на телефоне, стоит знать, как защитить учетную запись в Viber от хакеров и мошенников. Так конфиденциальные данные и не только ваши переписки и фото, не попадут в чужие руки.

Используйте пароль, состоящий из различных символов, цифр и букв верхнего и нижнего регистров. Избегайте использования очевидных паролей, таких как даты рождения или простые слова.

Эта функция обеспечивает дополнительный уровень защиты, требуя ввода кода, полученного на ваш мобильный телефон, помимо обычного пароля. То есть, вам нужна полная двухэтапная проверка учетной записи.

Избегайте отправки финансовой информации или паролей через Viber, чтобы предотвратить возможные попытки взлома учетной записи или кражи личных данных.

Убедитесь, что вы используете последнюю версию Viber, чтобы обеспечить безопасность вашей учетной записи.

Остерегайтесь непредсказуемых или подозрительных сообщений от неизвестных абонентов. Избегайте нажатия на ссылки или загрузки вложений из таких сообщений, чтобы избежать угрозы вредоносного программного обеспечения или фишинга.

При подключении к общедоступным Wi-Fi сетям используйте надежный VPN для защиты вашей активности и данных от хакеров.

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