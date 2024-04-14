Правила поводження із зарядкою в машині не тільки збережуть вам нормальну роботу телефону, але й не зіпсують батарею раніше часу.

Коли зарядний пристрій немає під рукою, телефон можна зарядити в автомобілі. Однак не варто зловживати цією можливістю, оскільки автомобіль не забезпечує стабільну подачу енергії, необхідну для заряджання телефону.

Чому не можна заряджати телефон у машині? Сучасні телефони не потребують заряджання до 100%, що може скоротити термін служби акумулятора. Для ефективного заряджання достатньо стабільного енергопотоку, який часто не забезпечується при використанні прикурювача автомобіля.

При запуску генератора автомобіля потрібно багато енергії, що може призвести до падіння напруги, особливо під час роботи обігріву або кондиціонера. Це може негативно вплинути на акумулятор телефону.

Те саме відбувається в поїзді або туристичному автобусі, де є USB-роз'єм для зарядки. Тому краще використовувати "рідний" зарядний пристрій для заряджання смартфона, а за необхідності використовувати інші джерела лише у виняткових випадках.

Основні поради для правильного заряджання Щоб продовжити термін служби батареї, експерти рекомендують:

Уникати впливу сонячних променів на смартфон під час заряджання та відключати інтернет та фонові процеси.

Не розряджати акумулятор до нуля, а підтримувати мінімальний заряд на рівні 15-20% або використовувати енергозберігаючий режим.

При тривалому зберіганні акумулятор заряджати на 50-80%.

Переконатися, що в будинку немає проблем з електропроводкою, щоб уникнути стрибків напруги та збоїв.

Щоб заряджатися було швидко, можна ввімкнути режим польоту, використовувати розетку та рідний зарядний пристрій, закрити всі програми у фоновому режимі та вимкнути синхронізацію, вибравши функцію "Тільки заряджання".

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