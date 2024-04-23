З’явилося нове термінове зверненя до людей, мешканців ще одного міста закликають виїхати якнайшвидше.

Сьогодні вранці, 23 квітня, ворог здійснив черговий удар по Костянтинівці, пише Politeka.net.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, окупанти скинули на місто керовану авіабомбу — п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Ударом пошкоджено 3 будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.

«Вкотре закликаю: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!», - наголосив Філашкін, опублікувавши також кадри з наслідками удару.

Для ранкового удару по Костянтинівці РФ застосувала бомбу УМПБ діаметром 30 сантиметрів, повідомили у прокуратурі Донеччини попередні висновки експертів. У відомстві уточнили, що п'ятеро поранених — це водій авто та четверо його пасажирів, які їхали в момент обстрілу вулицею.

Додамо, раніше стало відомо, що одну з найдовших вулиць Костянтинівки, Інтернаціональну, перейменували на честь поліцейських підрозділу «Білий Янгол», які рятують людей біля фронту.

Ініціаторами стали самі мешканці міста.

Нагадаємо, на Донеччині триває обов’язкова евакуація та евакуація в примусовий спосіб родин з дітьми. Сім'ї вивозять з Торецької та Курахівської громад, де тривають активні бойові дії.

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