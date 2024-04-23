Сьогодні вранці, 23 квітня, ворог здійснив черговий удар по Костянтинівці, пише Politeka.net.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, окупанти скинули на місто керовану авіабомбу — п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Ударом пошкоджено 3 будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.

«Вкотре закликаю: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!», - наголосив Філашкін, опублікувавши також кадри з наслідками удару.

Для ранкового удару по Костянтинівці РФ застосувала бомбу УМПБ діаметром 30 сантиметрів, повідомили у прокуратурі Донеччини попередні висновки експертів. У відомстві уточнили, що п'ятеро поранених — це водій авто та четверо його пасажирів, які їхали в момент обстрілу вулицею.

Додамо, раніше стало відомо, що одну з найдовших вулиць Костянтинівки, Інтернаціональну, перейменували на честь поліцейських підрозділу «Білий Янгол», які рятують людей біля фронту.

Ініціаторами стали самі мешканці міста.

Нагадаємо, на Донеччині триває обов’язкова евакуація та евакуація в примусовий спосіб родин з дітьми. Сім'ї вивозять з Торецької та Курахівської громад, де тривають активні бойові дії.

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