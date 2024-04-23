Сегодня утром, 23 апреля, враг нанес очередной удар по Константиновке, пишет Politeka.net.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, оккупанты сбросили на город управляемую авиабомбу — пять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ударом повреждены 3 дома, автомобиль и инфраструктурный объект.
«В очередной раз призываю: будьте ответственны! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!», - подчеркнул Филашкин, опубликовав также кадры с последствиями удара.
Для утреннего удара по Константиновке РФ применила бомбу УМПБ диаметром 30 сантиметров, сообщили в прокуратуре Донбасса предварительные выводы экспертов. В ведомстве уточнили, что пятеро раненых — водитель авто и четверо его пассажиров, которые ехали в момент обстрела по улице.
Ранее стало известно, что одну из самых длинных улиц Константиновки, Интернациональную, переименовали в честь полицейских подразделения «Белый Ангел», спасающих людей у фронта.
Инициаторами стали жители города.
Напомним, в Донецкой области продолжается обязательная эвакуация и эвакуация принудительным способом семей с детьми. Семьи вывозят из Торецкой и Кураховской общин, где продолжаются активные боевые действия.
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