Появилось новое срочное обращение к людям, жителей еще одного города призывают уехать как можно скорее.

Сегодня утром, 23 апреля, враг нанес очередной удар по Константиновке, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, оккупанты сбросили на город управляемую авиабомбу — пять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ударом повреждены 3 дома, автомобиль и инфраструктурный объект.

«В очередной раз призываю: будьте ответственны! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!», - подчеркнул Филашкин, опубликовав также кадры с последствиями удара.

Для утреннего удара по Константиновке РФ применила бомбу УМПБ диаметром 30 сантиметров, сообщили в прокуратуре Донбасса предварительные выводы экспертов. В ведомстве уточнили, что пятеро раненых — водитель авто и четверо его пассажиров, которые ехали в момент обстрела по улице.

Ранее стало известно, что одну из самых длинных улиц Константиновки, Интернациональную, переименовали в честь полицейских подразделения «Белый Ангел», спасающих людей у ​​фронта.

Инициаторами стали жители города.

Напомним, в Донецкой области продолжается обязательная эвакуация и эвакуация принудительным способом семей с детьми. Семьи вывозят из Торецкой и Кураховской общин, где продолжаются активные боевые действия.

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