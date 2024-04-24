Ще минулого року високі ціни спостерігалися не лише в Україні, а й у Молдові, Грузії, Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані.

Ціни на цибулю в Україні встановили рекордну низькість. Наразі деякі виробники навіть готові безоплатно розподіляти цей овоч через погіршення його якості.

За словами аналітиків, причина такого падіння цін полягає у масштабному експорті цибулі до країн Європейського Союзу, які відчули дефіцит через невдалий урожай. Попри зусилля, утримати ціни на стабільному рівні ринкові учасники не змогли.

Останній сезон був важким для власників цибулі, багато хто з яких вперше займався її зберіганням. Після того, як минулого року весняні оптові ціни на цибулю перевищили 1 долар за кг, багато хто сподівався отримати прибуток від зберігання овоча.

Однак це призвело до збільшення обсягів виробництва, а високі ціни спостерігалися не лише в Україні, але й у Молдові, Грузії, Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані. Результатом став значний надлишок продукції на ринку.

Виробництво цибулі в Україні через російську окупацію змістилося з південних регіонів до центральних та західних, що спричинило проблеми з вирощуванням і зберіганням цибулі. У лютому-березні цього року почалися перебирання товару, що призвело до зниження цін.

Зараз, зі зближенням часу збирання раннього врожаю, яке має відбутися в середині червня, подорожчання цибулі не передбачається. Аналітики вказують, що цибулю нового врожаю вже експортують з країн з теплим кліматом, як-от Узбекистан, де ціни також залишаються на дуже низькому рівні. Така ситуація утримує українських виробників у складному положенні, адже в подальшому ціни будуть низькими.

Джерело: EastFruit

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