Депутат Верховної Ради розповів, що тариф на електроенергію для населення зміниться, і ціна може вийти на рівень собівартості струму.

У випадку збільшення тарифів на електроенергію для побутових споживачів, ціна може досягти рівня її собівартості. Такі зміни можуть статися через неможливість держави продовжувати субсидіювання виробництва електроенергії, особливо з огляду на постійні атаки на енергетичну інфраструктуру з боку рф та потребу в імпорті електроенергії з ЄС, де ціни коливаються від 6 до 7 грн за кВтгод.

Розрахунки озвучив народний депутат ("Батьківщина"), голова Спілки власників житла України Олексій Кучеренко.

Депутат Верховної Ради від "Батьківщини", Олексій Кучеренко, голова Спілки власників житла України, розповів, що тарифу на електроенергію зміниться та для населення ціна може вийти на рівень собівартості струму – 3,5 грн за кВт*год. замість нинішніх 2,64 грн.

Такі цифри містяться у відповіді Кабміну на його парламентський запит щодо структури тарифу. За його словами, кінцевий тариф складається з декількох компонентів: Енергоатом (1,15 грн), Укренерго (0,58 грн), обленерго (1,64 грн) і 13 коп. за продаж, сумарно утворюючи 3,5 грн за кВт*год.

Кучеренко зазначив, що навіть без масованих обстрілів, збільшення тарифу до рівня собівартості було б необхідним, адже державі щорічно потрібно знаходити близько 30 млрд грн на покриття дефіциту виробництва і імпорту електроенергії.

"Якщо собівартість не покривається, то звідки брати гроші? На покриття з бюджету - там немає цих грошей. Це досить велика сума – 30 млрд грн на рік. З бюджету не можна, намагалися до останнього моменту брати з бізнесу... За рахунок цієї ціни компенсували для населення низьку ціну. Але зараз і бізнес не тягне. Тому питання непопулярне, вимушене", - пояснив народний депутат.

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