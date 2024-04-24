Депутат Верховной Рады рассказал, что тариф на электроэнергию для населения изменится и цена может выйти на уровень себестоимости тока.

В случае увеличения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей цена может достичь уровня ее себестоимости. Такие изменения могут произойти из-за невозможности государства продолжать субсидирование производства электроэнергии, особенно учитывая постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру со стороны России и потребность в импорте электроэнергии из ЕС, где цены колеблются от 6 до 7 грн за кВтч.

Расчеты озвучил народный депутат ("Батькивщина"), глава Союза владельцев жилья Украины Алексей Кучеренко.

Депутат Верховной Рады от "Батькивщины", Алексей Кучеренко, глава Союза собственников жилья Украины, рассказал, что тариф на электроэнергию для населения изменится и цена может выйти на уровень себестоимости тока - 3,5 грн за кВт*ч. вместо нынешних 2,64 грн.

Такие цифры содержатся в ответе Кабмина на его парламентский запрос о структуре тарифа. По его словам, конечный тариф состоит из нескольких компонентов: Энергоатом (1,15 грн.), Укрэнерго (0,58 грн.), облэнерго (1,64 грн.) и 13 коп. за продажу, суммарно образуя 3,5 грн за кВт*ч.

Кучеренко отметил, что даже без массированных обстрелов увеличение тарифа до уровня себестоимости было бы необходимым, ведь государству ежегодно нужно находить около 30 млрд грн на покрытие дефицита производства и импорта электроэнергии.

"Если себестоимость не покрывается, то откуда брать деньги? На покрытие из бюджета – там нет этих денег. Это достаточно большая сумма – 30 млрд грн в год. Из бюджета нельзя, пытались до последнего момента брать из бизнеса... За счет этой цены компенсировали для населения низкую цену. Но сейчас и бизнес не тянет.

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