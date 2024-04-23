На 1 квітня 2024 року в Україні налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, з них 2,7 мільйона продовжують працювати, частина з них отримує пенсію.

Більшість українських пенсіонерів, точніше 62,7%, отримують пенсії, які не перевищують 5 000 гривень. На 1 квітня 2024 року в Україні налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, з них 2,7 мільйона продовжують працювати. Переважна частина цієї групи, 72,95%, отримує пенсії за віком. Про це повідомили у ПФУ.

Середня пенсія в Україні складає 5 743,27 гривні, а серед працюючих пенсіонерів — 6 094,28 гривні. Більшість пенсіонерів в Україні, а саме 62,7%, отримують пенсійні виплати, що не перевищують 5 000 грн на місяць. Подивимося більш детально на розподіл пенсійних виплат:

26,86% пенсіонерів отримують пенсії до 3 000 гривень;

17,27% — від 3 001 до 4 000 гривень;

18,61% — від 4 001 до 5 000 гривень.

Також чверть українських пенсіонерів (25,22%) отримує пенсії у діапазоні від 5 001 до 10 000 гривень. Лише невелика частина, 12,06%, має пенсійні виплати понад 10 000 гривень.

Нагадаємо, працюючі пенсіонери в Україні мають можливість отримати доплату за понаднормовий стаж. Цей перерахунок пенсійних виплат розпочався з 1 квітня, але збільшені виплати пенсій очікуються у червні. Збільшення пенсії відбудеться після того, як відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року будуть зареєстровані в Державному реєстрі.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть недоотримати пенсію, як виправити ситуацію.

Як писала Politeka, індексації пенсій порадувала не всіх пенсіонерів.

Також Politeka повідомляла, кого з пенсіонерів чекає грошовий бонус та про яку допомогу йдеться.