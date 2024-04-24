Відключення цієї послуги на телефоні допоможе уникнути багатьох проблем, які можуть виникнути у разі викрадення номеру.

Про необхідність відключення розповіли, зокрема, в телекомунунікаційній компанії «Київстар».

В компанії наголосили, що номер мобільного телефону є ключем доступу до важливих даних його власника.

До мобільних додатків, особистих та банківських кабінетів. Саме тому, підкреслюють в «Київстар», шахраї можуть намагатися заволодіти ним.

Серед схем, якими користуються негідники, полюючи на номери мобільних телефонів наступна: вони просять набрати певну комбінацію цифр, що спричиняє блокування номера. А згодом отримують дублікат SIM-картки абонента.

Одним з методів захисту від такого сценарію у «Київстар» назвали відключення послуги віддаленої заміни SIM-карти.

На цьому наполягяють і в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України:

«SIM-картку можуть спробувати дистанційно, без відома справжнього власника, "відновити" у оператора. Це небезпечно, особливо коли йдеться про фінансовий номер, "прив’язаний" до банківських карток».

Отже, для того, щоб захистити свій номер фахівці радять заборонити або обмежити можливість віддаленої заміни SIM-карти у мобільного оператора.

Стати персоніфікованим абонентом, зареєструвавши свій номер у оператора (це можна зробити як офлайн, так і онлайн).

«Тоді будь-які процедури із SIM-карткою можна буде виконувати лише після підтвердження особи за допомогою паспорта», - пояснюють експерти.

Також кіберфахівці закликають дбати про безпеку номера. Не викладати його у відкритий доступ на будь-яких вебсторінках, не використовувати для онлайн-шопінгу і тим паче не повідомляти незнайомцям.

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