Отключение этой услуги на телефоне поможет избежать многих проблем, которые могут возникнуть при похищении номера.

О необходимости отключения рассказали, в частности, в телекоммуникационной компании «Киевстар».

В компании отметили, что номер мобильного телефона является ключом доступа к важным данным его владельца.

К мобильным приложениям, личным и банковским кабинетам. Именно поэтому, подчеркивают в «Киевстаре», мошенники могут пытаться завладеть им.

Среди схем, которыми пользуются негодяи, охотясь на номера мобильных телефонов следующая: они просят набрать определенную комбинацию цифр, что приводит к блокировке номера. А затем получают дубликат SIM-карты абонента.

Одним из методов защиты от такого сценария в «Киевстаре» назвали отключение услуги удаленной замены SIM-карты.

На этом настаивает и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины:

«SIM-карту могут попытаться дистанционно, без ведома настоящего владельца, "восстановить" у оператора. Это опасно, особенно когда речь идет о финансовом номере, "привязанном" к банковским картам».

Итак, для того чтобы защитить свой номер специалисты советуют запретить или ограничить возможность удаленной замены SIM-карты у мобильного оператора.

Стать персонифицированным абонентом, зарегистрировав свой номер у оператора (это можно сделать как офлайн, так и онлайн).

"Тогда любые процедуры с SIM-картой можно будет выполнять только после подтверждения лица с помощью паспорта", - объясняют эксперты.

Также киберспециалисты призывают заботиться о безопасности номера. Не выкладывать его в открытый доступ на любых веб-страницах, не использовать для онлайн-шопинга и тем более не сообщать незнакомцам.

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