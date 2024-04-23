В даний час освітні фахівці вивчають оптимальні моделі впровадження профілів у старшій школі

У 2025-2026 навчальному році в Україні заплановано пілотний проект реформування старшої школи. У кожній області країни з’явиться один академічний ліцей та два профільних заклади. Ініціатива також передбачає інші зміни.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Водночас у 10-12 класах передбачається скорочення предметів до 11-12. Таким чином, Міністерство освіти та науки планує розвантажити програму і наблизити українську освіту до загальносвітових стандартів.

"Майже в усіх розвинутих країнах освіту в школі навчаються 12 (інколи 13) років. 11-річна освіта залишилася в Україні, Білорусі, Росії та Азербайджані. Тобто ця реформа насамперед – це перехід до загальносвітових стандартів", – сказав Завгородній.

Велика кількість предметів і навчальних годин у сучасній шкільній програмі часто змушує батьків наймати репетиторів для підготовки дітей до вступу у вищі навчальні заклади. Реформа має на меті усунути цю потребу, дозволяючи дітям в 10 класі надолужити освітні втрати та покращити знання без зайвого навантаження.

Завгородній також вказав на те, що зміни передбачають поступове скорочення кількості предметів з кожним наступним класом, даючи учням можливість зміцнити свої професійні інтереси або вибрати новий напрямок. Він наголосив, що ці зміни сприятимуть переходу до 12-річної освітньої системи, яка є стандартом у більшості розвинутих країн.

Наразі освітні фахівці вивчають оптимальні моделі впровадження профілів у старшій школі, визначаючи найефективніші напрямки для навчання. Планується, що зокрема фізика, хімія та математика матимуть важливе місце у навчальному процесі.

Джерело: Укрінформ.

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