В настоящее время образовательные специалисты изучают оптимальные модели внедрения профилей в старшей школе

В 2025-2026 учебном году в Украине запланирован пилотный проект реформирования старшей школы. В каждой области страны появится один академический лицей и два профильных заведения. Инициатива также предусматривает другие изменения.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

В то же время в 10-12 классах предполагается сокращение предметов до 11-12. Таким образом, Министерство образования и науки планирует разгрузить программу и приблизить украинское образование к общемировым стандартам.

"Почти во всех развитых странах образование в школе учатся 12 (иногда 13) лет. 11-летнее образование осталось в Украине, Беларуси, России и Азербайджане. То есть эта реформа прежде всего – это переход к общемировым стандартам", – сказал Завгородний.

Большое количество предметов и учебных часов в современной школьной программе часто заставляет родителей нанимать репетиторов для подготовки детей к поступлению в высшие учебные заведения. Реформа должна устранить эту потребность, позволяя детям в 10 классе наверстать образовательные потери и улучшить знания без лишней нагрузки.

Завгородний также отметил, что изменения предусматривают постепенное сокращение количества предметов с каждым последующим классом, давая учащимся возможность укрепить свои профессиональные интересы или выбрать новое направление. Он подчеркнул, что эти изменения будут способствовать переходу в 12-летнюю образовательную систему, которая является стандартом в большинстве развитых стран.

В настоящее время образовательные специалисты изучают оптимальные модели внедрения профилей в старшей школе, определяя наиболее эффективные направления обучения. Планируется, что в частности, физика, химия и математика будут иметь важное место в учебном процессе.

Источник: Укринформ.

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