Щоб уникнути перегрівання телефону, слід знати про те, що впливає на техніку згубно і як можна швидко уникнути критичної ситуації, якщо все ж таки перегрівання сталося і потрібно швидко охолодити смартфон.

Ви поставили телефон на зарядку і через деякий час виявили, що як сам гаджет, так і пристрій сильно нагрілися. Це викликає занепокоєння, тому що пристрої можуть бути пошкоджені або в найближчому майбутньому не працювати.

Причини нагрівання телефону або зарядного пристрою можуть бути такими:

Використання гаджетів та зарядного пристрою в надто спекотному або погано провітрюваному приміщенні.

Несправність розетки.

Пошкодження власних компонентів зарядного пристрою.

Використання неоригінального та бюджетного зарядного пристрою, що може спричинити його перегрів.

Несумісність зарядного пристрою з мобільним телефоном.

Також не варто використовувати мобільний пристрій під час заряджання, оскільки це може призвести до його швидкого нагрівання.

Як захистити гаджети від перегрівання:

Від'єднайте зарядний пристрій від мережі. Як тільки пристрій почне сильно нагріватися, не використовуйте його, відключіть від розетки, дайте охолонути і дозвольте температурі знизитися природним шляхом.

Створіть середовище для заряджання. Уникайте надто вологих, сонячних, запорошених місць. Не підключайте поблизу джерел тепла – камінів, радіаторів, батарей. Не накривайте щільними матеріалами (ковдрами, килимами, светрами).

Часто очищайте пристрій. У гаджетах та їх відкритих роз'ємах пил накопичується неймовірно швидко. Намагайтеся регулярно очищати всі отвори від пилу, особливо ті контакти, які підключаються до розетки.

Змініть розетку. Якщо перегрів викликає саме джерело живлення, він може бути зношений чи несправний. Спробуйте підключити гаджет до іншого місця. Перевірте мережні фільтри на перегрів: це може спричинити електричні перешкоди або коротке замикання.

Як швидко охолодити телефон:

Тримайте ваш гаджет подалі від прямих сонячних променів, джерел тепла. Пам'ятайте, що він має здатність швидко вловлювати світло. Також допоможуть такі заходи:

Вимкніть програми. Фонові, які не використовуються. Вони продовжують роботу і можуть спричинити автоматичне нагрівання.

Зменшіть яскравість екрана. Ця проста дія може знизити ризик перегріву. Чим яскравіший ваш екран, тим більше батарея виділяє тепла. Найкраще - придбайте покриття антивідблиску для телефону.

Увімкніть авіарежим, щоб знизити нагрівання. У цьому режимі телефон вимикає багато функцій, але дозволяє використовувати основні. І це також дозволяє зменшити нагрівання батареї.

Зніміть чохли. Деколи навіть чохол або плівка призводять до перегріву телефону. Зніміть їх тимчасово, щоб забезпечити доступ повітря та роботу вентиляції. Це дозволить смартфону швидко охолонути.

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