Чтобы избежать перегревания телефона, следует знать о том, что влияет на технику губительно и как можно быстро избежать критической ситуации, если все же перегревание произошло и нужно быстро охладить смартфон.

Вы поставили телефон на зарядку и через некоторое время обнаружили, что как сам гаджет, так и зарядное устройство сильно нагрелись. Это вызывает беспокойство, потому что устройства могут быть повреждены или в ближайшем будущем перестать работать.

Причины нагревания телефона или зарядного устройства могут быть следующими:

Использование гаджетов и зарядного устройства в слишком жарком или плохо проветриваемом помещении.

Неисправность розетки.

Повреждение собственных компонентов зарядного устройства.

Использование неоригинального и бюджетного зарядного устройства, что может вызвать его перегрев.

Несовместимость зарядного устройства с мобильным телефоном.

Также не стоит использовать мобильное устройство во время зарядки, так как это может привести к его быстрому нагреванию.

Как защитить гаджеты от перегревания:

Отключите зарядное устройство от сети. Как только устройство начнет сильно нагреваться, не используйте его, отключите от розетки, дайте остыть и позвольте температуре снизиться естественным путем.

Создайте среду для зарядки. Избегайте слишком влажных, солнечных, пыльных мест. Не подключайте вблизи источников тепла - каминов, радиаторов, батарей. Не накрывайте плотными материалами (одеялами, коврами, свитерами).

Часто очищайте устройство. В гаджетах и их открытых разъемах пыль накапливается невероятно быстро. Старайтесь регулярно очищать все отверстия от пыли, особенно те контакты, которые подключаются к розетке.

Поменяйте розетку. Если перегрев вызывает сам источник питания, то он может быть изношен или неисправен. Попробуйте подключить гаджет в другом месте. Проверьте сетевые фильтры на перегрев: это может вызывать электрические помехи или короткое замыкание.

Как быстро охладить телефон:

Держите ваш гаджет подальше от прямых солнечных лучей, от источников тепла. Помните, что у него есть способность быстро улавливать свет. Также помогут такие меры:

Отключите приложения. Фоновые, которые не используются. Они продолжают работу и могут вызвать автоматическое нагревание.

Уменьшите яркость экрана. Это простое действие может снизить риск перегрева. Чем ярче ваш экран, тем больше батарея выделяет тепла. Самое лучшее - приобретите антибликовое покрытие для телефона.

Включайте авиарежим, чтобы снизить нагревание. В этом режиме телефон отключает много функций, но позволяет использовать основные. И это также позволяет снизить нагревание батареи.

Снимите чехлы. Порой даже чехол или пленка приводят к перегреву телефона. Снимите их временно, чтобы обеспечить доступ воздуха и работу вентиляции. Это позволит смартфону быстро остыть.

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