Якщо у вас проблеми з розмовним динаміком, можливо, погіршилася якість сигналу оператора або стався збій, варто також обов'язково перевірити інші можливі причини поломки, щоб після усунути проблему.

Іноді виникає ситуація, коли динамік перестає працювати на телефоні. Звук перестає відтворюватися на пристрої, але при підключенні навушників працює нормально. Які можуть бути причини такої проблеми?

Одна з причин – пошкодження динаміка через необережне чищення пристрою. Навіть звичайна зубочистка може зашкодити динаміку, що призводить до його непрацездатності.

З іншого боку, якщо ви давно не чистили свій смартфон, можливо, настав час це зробити. Якщо пристрій почало тихіше або динамік хрипить, спробуйте акуратно почистити його зубною щіткою або ватною паличкою.

Ще одна причина – вигоряння або замикання модуля динаміка. Якщо до поломки ви чули потріскування, це може бути попередження про несправність. Такі проблеми найкраще вирішувати у сервісному центрі.

Як налаштувати звук на Android?

Якщо у вас зник звук на Android, почніть із простих дій – перевірте налаштування пристрою. Можливо, ваш смартфон випадково підключився до якихось аксесуарів, через що звук не відтворюється через динамік.

Перевірте гучність на пристрої. Підключення смартфона до Bluetooth-колонок або інших аксесуарів може змінити рівень гучності. Спробуйте вимкнути аксесуар та відрегулювати гучність знову.

Також можливо, що причина – в автоматичному підключенні до аксесуарів. Наприклад, якщо ви прийшли додому і звук на телефоні зник, можливо, смартфон підключився до Bluetooth-навушників. Перевірте це в налаштуваннях Bluetooth і вимкніть аксесуар, якщо потрібно.

Спробуйте вимкнути режим "Не турбувати" на пристрої. Ця функція може активуватися автоматично і переводити пристрій у безшумний режим, відхиляючи вхідні дзвінки. Вимкнути його можна свайпом по екрану.

Якщо у вас проблеми з розмовним динаміком, можливо, погіршилася якість сигналу оператора або стався збій. Спробуйте вставити іншу сім-картку та здійснити дзвінок, щоб перевірити роботу звуку. Якщо звук з'явиться, можливо, проблема з оператором.

Як перевірити пристрій на помилки?

Якщо всі перераховані вище способи не допомогли, можна скористатися спеціальним додатком для перевірки смартфона на помилки, наприклад, Phone Doctor Plus. Це дозволяє перевірити всі компоненти пристрою на наявність проблем.

Завантажте програму та запустіть її.

Перейдіть до розділу "Гучність" і почніть перевірку.

Після перевірки, якщо все гаразд, побачите зелену галочку. Якщо є проблеми, то буде червоний хрестик.

Потім перевірте "Динамік та мікрофон" на наявність помилок.

Якщо система виявляє некоректну роботу, краще звернутися до сервісного центру для подальшої діагностики та ремонту.

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